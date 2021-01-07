В Пермском крае пропал 18-летний Александр Костарев. Молодого человека ищут почти неделю.Мама Александра Ирина рассказала «КП», что 31 декабря они вместе встретили Новый год дома в поселке Майский. Потом Александр ушел к друзьям. Вернулся на следующий день, сказал, что его ждут и через полчаса снова ушел.- С тех пор я не знаю, где он, - рассказывает Ирина. - На днях он заходил в соцсети, обещал сегодня прийти домой. Но так и не появился, если сегодня не придет, пойду писать заявление в полицию.Александр был одет в толстовка бело-оранжевого цвета,черное трико и черный пуховик. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят писать на страницу его мамы в социальных сетях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Как сквозь землю провалились». Самые загадочные исчезновения пермяков в 2020 годуТакже волонтеры поискового отряда «Регион59» рассказали о двух пропавших жителяхПрикамья, которых ищут почти два года (подробнее..)