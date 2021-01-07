За предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 293 новых случая заражения COVID-19: 95 человек проходят лечение в больницах, 198 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 32 796. Ежесуточный прирост больных составил 0,9%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,92.Из 293 новых инфицированных 120 мужчин, 173 женщины, в их числе 16 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 14 человек, от 30 до 49 лет – 69 человек, 109 в возрасте 50-64 и 85 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.