Поначалу ни один врач не давал прогнозов на состояние молодой жительницы Добрянки, которой довелось пережить страшное испытание. 11 мая ее выбросил с балкона собственный парень. До этого он несколько раз ударил девушку по лицу и кухонным ножом нанес раны головы, левого плеча и предплечья.«Комсомолка» писала об этой трагедии, когда все только случилось.- Она все сама на себе тянула. Адекватный, ответственный человек, - писали в соцсетях те, кто знал потерпевшую.Долгое время после случившегося девушка находилась в больнице в критическом состоянии. Затем в течение всего лета она находилась на лечении, затем на реабилитации, а в сентябре 2020 года ей была установлена вторая группа инвалидности. А следователи тем временем разбирались в подробностях произошедшего. Было возбуждено уголовное дело по факту «Покушения на убийство». Перед Новым годом суд вынес виновному приговор.- Установлено, что подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения из чувства ревности решил совершить убийство своей девушки, проживающей с ним в одной квартире, - сообщили в пресс-службе Добрянского районного суда. - Действуя умышленно, нанес потерпевшей не менее трех ударов руками по лицу, голове и телу, затем вооружившись кухонным ножом, нанес ей не менее трех ударов. Выйдя на балкон, подсудимый схватил потерпевшую за ноги, перекинул ее через ограждение и выбросил вниз.Девушка упала головой на железобетонную лестницу и осталась жива только благодаря тому, что ее оперативно госпитализировали и оказали ей квалифицированную медицинскую помощь.Подсудимый полностью признал вину, приговором суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В пользу потерпевшей взыскано в счет возмещения причиненного материального вреда один миллион рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Состояние критическое». В Добрянке муж выбросил жену с балкона пятого этажаВозбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (Подробнее...)