«Состояние критическое». В Добрянке муж выбросил жену с балкона пятого этажа

13 Май 2020 2020-05-13T09:35:28+03:00

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- Она все сама на себе тянула. Адекватный, ответственный человек, - пишут в соцсетях те, кто знал жительницу Добрянки, которая сейчас в критическом состоянии лежит в больнице после падения с балкона пятого этажа.

Трагедия произошла ранним утром 11 мая в пятиэтажном доме за старым универсамом. По одной из версий мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, затащил супругу на балкон, а потом сбросил вниз. Женщина выжила, но находится сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Следователи надеются, что когда она поправится, то сообщит, что произошло в тот вечер, так как подозреваемый объясняет, что ничего не помнит.

- Возбуждено уголовное дело по ст. «Приготовление к преступлению» и «Покушение на убийство», - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе СК СКР по Пермскому краю. – Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU