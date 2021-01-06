Накануне Рождества Христова губернатор Пермского края поздравил всех жителей региона со Светлым праздником всех православных христиан.- Уважаемые жители Пермского края! – сказал Дмитрий Махонин. - Поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова! По традиции мы встречаем его в кругу самых близких людей, в теплой атмосфере, наполненной радостью и любовью. Рождество напоминает нам о вечных ценностях, учит милосердию, дарит надежду на счастливое будущее. Пусть эти праздничные дни принесут в каждый дом гармонию и согласие. Искренне желаю всем здоровья, благополучия, мира и добра.Напомним, 7 января все православные христиане отмечают один из главных церковных праздников — Рождество Христово. В храмах проводятся рождественские богослужения. В этом году из-за напряженной санитарно-эпидемиологической обстановки службы будут проходить с соблюдением противоэпидемических мероприятий.