7 января православные отметят Рождество. Накануне праздника к церковнослужителям и верующим обратился главный санитарный врач Пермского края и напомнил о необходимости соблюдения противоэпидемческого режима.- В связи с напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой руководителям религиозных организаций в преддверии Рождества необходимо обеспечить выполнение следующих противоэпидемических мероприятий: ограничить участие в церковных церемониях людей с высоким риском тяжелого течения новой COVID-19, - говорится в сообщении Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.Это значит, что тех, кто старше 65 лет и имеет хронические заболевания участие в службах должны принимать в дистанционном формате. А те, кто придет в храм, обязательно должен находиться в маске. Во время церковных служб прихожане должны соблюдать социальное дистанцирование, для этого в храмах должна быть нанесена разметка.В церкви должно быть допущено столько верующих, чтобы были соблюдены меры социального дистанцирования.Напомнили в Роспотребнадзоре о необходимости проветривания помещений, использования устройства обеззараживания воздуха, антисептическую обработку рук и регулярную дезинфекцию церковной утвари.