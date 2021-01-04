Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» объявили в розыск 29-летнего Дамиля Таирова.По информации поисковиков, последний раз Дамиля видели утроим 31 декабря в поселке Оверята. О дальнейшей судьбе мужчины ничего неизвестно, также сообщается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщать по телефонам: 8-951-923-09-80 Алена и 8-982-495-37-12 Татьяна.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Как сквозь землю провалились». Самые загадочные исчезновения пермяков в 2020 годуТакже волонтеры поискового отряда «Регион59» рассказали о двух пропавших жителяхПрикамья, которых ищут почти два года (подробнее..)