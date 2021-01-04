По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае коронавирусом заболели 308 жителей региона: 90 человек проходят лечение в больницах, 218 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 31 907. Ежесуточный прирост больных составил 1,0%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,97 (на 3 января – 0,99), - сообщили в Роспотребнадзоре.Из 308 новых инфицированных 124 мужчины, 184 женщины, в их числе 12 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 32 человека, от 30 до 49 лет – 103 человека, 96 в возрасте 50-64 и 65 человек старше 65 лет.