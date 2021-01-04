Выездная игра пермского баскетбольного клуба «ПАРМА» против баскетболистов команды «Калев, которая должна была состоятся в Таллине 4 января, отменяется.- Причина – выявление случаев заражения коронавирусной инфекцией у игроков команды БК «Калев». Дальнейшее решение о дате проведения игры будет объявлено позднее Директоратом Чемпионата Единой Лиги ВТБ, - сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба «ПАРМА».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Шесть мячей выменяли за бутылку спирта». В Перми открылся музей баскетболаЭкспонаты для него собирали всем миром (подробнее..)