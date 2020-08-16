«Шесть мячей выменяли за бутылку спирта». В Перми открылся музей баскетбола

Куратор музея Евгений Пермяков Фото: Василий Вахрин

- В 1963 году в Москве проходил товарищеский матч между сборной СССР по баскетболу и студенческой сборной США, - рассказывает куратор музея истории пермского баскетбола Евгений Пермяков. – Американцы привезли с собой баскетбольные мячи, а потом оставили их своим советским коллегам. И наша сборная с ними тренировалась. Потом мячи списали и отправили на склад Госкомспорта. А в 1966 году представитель профкома пермского завода имени Кирова приехал в Москву в командировку и выменял в Госкомспорте шесть мячей на бутылку медицинского спирта. Этими мячами играла команда «Кировца», и все остальные пермские команды ей очень завидовали.

Самый ценный экземпляр коллекции - американский баскетбольный мяч Фото: Василий Вахрин

Сейчас один из этих мячей стал экспонатом музея баскетбола (0+), который открылся в пермском УДС «Молот». Создание музея было приурочено к 25-летию «Урал-Грейта», которое отмечалось в июне этого года, но из-за коронавируса его пришлось отложить.

Создавался музей по инициативе ветеранов прикамского баскетбола с помощью краудфандинга. Экспонаты для него также собирали «всем миром». Своими реликвиями поделились ветераны пермского «Динамо» 60-х годов, «Политехника» 80-х и «Урал-Грейта», а также болельщики.

Американский мяч, к примеру, подарил заслуженный учитель РФ Владимир Кельсин, тренер по баскетболу школы №9. Есть в числе экспонатов майка Александра Башминова – бывшего центрового «Урал-Грейта», а ныне генерального директора баскетбольного клуба «Парма» с его автографом.

На смену «Урал-Грейту» пришла «Парма» Фото: Василий Вахрин

В музее можно узнать, почему вначале для игры использовались корзины для персиков и зачем мячи стали делать оранжевыми.

А еще там можно услышать интересные истории, связанные с «Урал-Грейтом». Причем, они звучат в записи участников самих событий.

- В июне 2001 года «Урал-Грейт» впервые вышел в финал чемпионата России, - рассказывает свою историю Евгений Пермяков. – Наша команда сыграла два матча с «Униксом» в Перми, выиграв оба, а следующая игра состоялась в Казани. Тогда еще не было ни «Матч-ТВ», ни трансляций в интернете. Увидеть игру можно было только по спутниковому телевидению, очень дорогому. Мы договорились с «НТВ+», организовавшему трансляцию, установили на крыше «Молота» спутниковую тарелку, а в зале – большие экраны. И пригласили болельщиков на бесплатный показ.

Организаторы не были уверены, что придет много народу. Но набрался полный зал – пять тысяч человек. И безоговорочную победу «Урал-Грейта» они встретили оглушительными криками. «Урал-Грейт» впервые стал чемпионом России. Кстати, на следующий год команду повторила свой успех.

- После матча я сразу позвонил в Казань, - продолжает Евгений Пермяков. – Поздравил ребят. А они мне говорят, что сейчас едут в аэропорт и чартером возвращаются в Пермь. Я взял микрофон и сообщил об этом болельщикам в зале. И пусть не все пять тысяч, но тысячи три из них рванули в аэропорт встречать чемпионов. Рейс задержали. Но мы все равно дождались «Урал-Грейт». Команду встречала огромная толпа. И потом мы всей большой шумной автоколонной проехали по городу. Это был один из самых счастливых дней в моей жизни.

Музей рассказывает обо всей истории баскетбола Фото: Василий Вахрин

Музей баскетбола будет работать в дни матчей «Пармы» - баскетбольной команды, пришедшей на смену «Урал-Грейту». Вход – бесплатный.

Но возможно будет побывать там на экскурсии и в другие дни, по предварительной записи. Правда, только после разрешения Роспотребнадзора.