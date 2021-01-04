В ночь на 4 января жители Закамска увидели у себя во дворе необычную картину: по сугробам, виляя длинным рыжим хвостом, бегала лисица. Местный житель сфотографировал нежданную гостью, а фото отправил в социальные сети с подписью: «Красивая, но всего пугается, бегает туда-обратно, замечена во дворе на улице Шишкина, 4. Видать, устала сильно, постоянно ложится на снег».Многие пользователи соцсетей восхищались рыжей красавицей и призывали местных жителей накормить бедное животное. Впоследствии лису накормили и, вильнув пушистым рыжим хвостом, она убежала.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Прикамье рысь забежала в город и устроилась на деревеМестные жители ждут, когда ей надоест рассматривать прохожих и она убежит в лес (подробнее..)