В Прикамье рысь забежала в город и устроилась на дереве

3 Янв. 2020 2020-01-03T19:13:56+03:00

Местные жители ждут, когда ей надоест рассматривать прохожих и она убежит в лес

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Необычный случай произошел в Кунгуре. Жители этого города увидели на дереве большую кошку. А когда подошли поближе, поняли, что это рысь. Симпатичный лесной зверь сидел на ветвях и с любопытством рассматривал прохожих.

Встревоженные горожане обратились к спасателям, но те, подумав, решили не трогать лесную кошку, а дожидаться, когда ей надоест гостить в городе и она убежит к себе домой в лес. Они предположили, что выгнать оттуда ее могла либо бескормица, либо шум снегоходов, на которых кунгуряки в праздники отправились за город - кто на прогулку, кто на рыбалку.

В местном паблике ВКонтакте «ЧП Кунгур» посетители комментируют фотографию лесной кошечки.

- Как будто специально позирует! - восхищаются они. – Красавица!

На всякий случай пользователи соцсетей сообщают друг другу адрес места, которое облюбовала рысь.

- Это у лесотехникума, на улице Воровского, - делятся они. – Но с детьми лучше обходить это дерево стороной.

ИСТОЧНИК KP.RU