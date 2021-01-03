Второе ЧП за последнюю неделю происходит в доме на улице Сокольской, 35 в Кировском районе Перми. 2 января днем в одной из квартир дома почувствовал себя плохо пятилетний ребенок. Приехавшие на вызов медики зафиксировали у него признаки отравления газом и госпитализировали мальчика в больницу имени Гринберга.Вероятней всего, причиной отравления бытовым газом послужило отсутствие тяги в вентиляционном канале. В квартире, где живет ребенок, установлен проточный газовый водонагреватель и скопившийся в помещении газ стал причиной этого ЧП.Напомним, 22 декабря в этом же доме получила отравление газом семья из четырех человек. Двое взрослых и двое детей (5-летний мальчик и 13-летняя девочка) были госпитализированы в больницы. Газовая служба и управляющая компании проведут проверку в доме.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Перми вся семья отравилась газомДвое детей и родители - в больнице (Подробнее...)