В Перми на улице Встречной собака попала лапой в капкан. Несчастное животное увидела женщина. Пес к себе никого не подпускал, скулил и лаял от боли, тогда она позвонила спасателям. Самостоятельно помочь ей она не смогла. Как выяснилось, капкан установили сотрудники автосервиса, которые собирались ловить им крыс, но в него попала собака и проходила с ним три дня.Спасатели приехали на место, но собака не давала себя освободить. Тогда была вызвана скорая помощь для животных. Ветеринары выстрелом поставили собаке обезболивающий укол, раскрыли капкан и достали из него лапу. Животное погрузили в машину и повезли в клинику на лечение.ЧИТАТЬ ТАКЖЕ«Кажется, она не выживет». В Пермском крае спасают собаку с капканом на мордеЖивотное серьезно пострадало (подробнее...)