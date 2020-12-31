Прокуратура Пермского края утвердила постановление и направляет уголовное дело в суд. Ведомство настаивает на принудительном лечении двоих мужчин. Также их обвиняют в разбое, умышленном уничтожение чужого имущество и убийстве.Напомним, 10 июля на дороге рядом с психиатрической больницей в деревне Байболовка Пермского района местный житель обнаружил труп мужчины. На его груди, руках и пояснице виднелись множественные следы от ножевых ранений. Житель деревни вызвал полицейских.Оказалось, что ночью двое молодых людей вызвали такси, чтобы доехать из поселка Сылва в деревню Байболовка. Прибыв в пункт назначения, между 58-летним водителем и пассажиром произошел конфликт из-за того, что последний отказался платить за проезд. Тогда пассажир несколько раз ударил таксиста ножом и похитили у убитого 1,5 тысячи рублей. После чего они сели в автомобиль погибшего и уехал в Сылву, сожгли автомобиль, чтобы скрыть преступление.Полицейские вычислили и нашли подозреваемых. Выяснялось, что они сбежали из «Краевой клинической психиатрической больницы», где по решению суда находились на принудительном лечении. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемых поместили в ИВС.- Ущерб, причиненный службе такси, составил 694 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Пермского края. - По заключению эксперта злоумышленники признаны невменяемыми. Материалы уголовного дела будут направлены в Пермский краевой суд для рассмотрения по существу. По факту халатности должностных лиц ГБУЗ ПК «Краевая клиническая психиатрическая больница», допустивших побег пациентов, проводится прокурорская проверка.ЧИТАТЬ ТАКЖЕ«Когда читаем их досье, кровь в жилах стынет». Что известно о пациентах психбольницы, которых обвиняют в убийстве пермского таксистаОдин уже в СИЗО, а другого вернули в клинику (подробнее...)