В ДТП в Пермском крае трагически погиб 29-летний мужчина. Авария случилась 26 декабря в 21.40 на дороге «Нытва - Кудымкар». За рулем «Лады Приоры» был Николай - житель села Юрла. С ним в машине были еще три человека.По информации ГИБДД по Пермскому краю, мужчина не справился управлением, машина съехала с дороги в кювет и перевернулась на крышу. Николай погиб на месте аварии, трое его пассажиров не пострадали.- Коля был очень хороший человек и друг, у него осталась дочь, но они с ее мамой вроде не жили вместе, - говорят знакомые погибшего парня.- По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГИБДД по Пермскому краю.ЧИТАТЬ ТАКЖЕ«Я тебя люблю, и там я буду любить тебя тоже». В Прикамье покончил с собой 22-летний пареньОн оставил две предсмертные записки (подробнее..)