«Не вернулся из школы». В Пермском крае пропал ребенок

Альберт не пришел домой после занятий в школе.

В Чайковском идут поиски 15-летнего мальчика. Усманов Альберт вчера около 15.30 ушел из школы № 12, дома так и не появился. Мама мальчика уже обратилась с заявлением в полицию.

- Дома конфликта не было, возможно, я только предполагаю, был в школе, - говорит мама Альберта. – Он прогулял урок и его вызывали к директору. Может быть испугался, что дома ругать будут. Раньше он никогда так не пропадал.

Приметы Альберта: рост 175 см, худого телосложения. Был одет в длинную черную куртку с капюшоном, шапка черная, с собой рюкзак черный с серым, брюки классические, кроссовки черные.

Если вы видели мальчика или у вас есть информация о том, где он находится, позвоните по номерам: 89226427790 или 102.