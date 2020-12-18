Подробности ДТП на Парковом: в аварию попали «скорая» и «Нива»

В ДТП со "скорой" никто не пострадал. Фото: архив "КП"

Сегодня утром на пересечении Паркового проспекта и улицы Зои Космодемьянской произошло ДТП, «Комсомольская правда» уже писала об этом. Стали известны некоторые подробности аварии. Ее участниками стали два автомобиля – это «Нива» и автомобиль скорой помощи.

- ДТП в ГИБДД не оформлялось, пострадавших в ней нет, - сообщили в ГИБДД по городу Перми. -Возможно аварию оформили по европротоколу– это документ, позволяющий оформить некоторые дорожно-транспортные происшествия в упрощенном порядке без вызова сотрудников.

Автомобили, попавшие в ДТП, частично перегородили проезжую часть, в связи с чем в сторону центра там образовалась пробка. По информации сервиса Яндекс.Карты, плотность движения на этом участке дороги по-прежнему сохраняется.