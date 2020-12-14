«Один погиб моментально, второй умер в машине скорой». На камеру попали последние секунды жизни молодых людей, ехавших по трассе Пермь-Екатеринбург

В аварии погибли два человека. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На трассе Пермь - Екатеринбург случилась страшная авария, жертвами которой стали двое молодых людей. Все случилось около 17.00 в Ачитском районе Свердловской области. За рулем «Фольксваген Поло» был 25-летний житель города Красноуфимска. Он ехал по трассе на огромной скорости, машину занесло на дороге. Водитель не справился с управлением, его вынесло на встречную полосу. Произошло столкновение с фурой.

«53-летний водитель грузового автомобиля, житель города Рославль Смоленской области, - сообщают в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. - Он вывернул руль вправо, но столкновения избежать не удалось. Сам в дорожно-транспортном происшествии не пострадал.

21- летний мужчина-пассажир легковой машины от полученных травм скончался в «карете» скорой медицинской помощи по дороге в больницу Красноуфимска.

Известно, что водительский стаж погибшего – 4 года.

- На месте происшествия сотрудниками ГИБДД и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия, установлены личности погибших, опрашиваются очевидцы, - сообщает ведомство. - Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.