На трассе в Перми сгорел автобус, в котором ехали призывники

Автобус полностью выгорел. Фото: группа ВК «Подслушано Пермь».

В Пермском крае сегодня днем на трассе недалеко от поселка Новый загорелся автобус, в котором ехали призывники из военкомата Чернушки. Фото ЧП появилось в социальной сети.

В комментариях девушка написала, что в этом автобусе был ее брат. Он рассказал ей, что сначала прозвучал хлопок, как колесо лопнуло, и потом началось возгорание. - Пострадавших нет, все успели эвакуироваться. Автобус выгорел полностью.

В МЧС подтвердили информацию о ЧП.

- Пожарным подразделением было потушено пламя, пострадавших нет, - сообщает МЧС по Пермскому краю.