Оперштаб рассказал об изменениях в работе горнолыжных курортов Прикамья

Фото: горнолыжный центр "Губаха"

Краевой оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 утвердил правила работы горнолыжных курортов. Напомним, всего в Пермском крае 21 горнолыжный курорт. Наиболее крупные из них работают в Перми, Губахе и Чусовом.

Из-за бесснежной зимы открытие ряда комплексов, в том числе «Губахи» и «Иван-Горы» пока отложено. Но некоторые уже начали работать. Согласно требованиям Управлениея Роспотребнадзора по Пермскому краю, в горнолыжных комплексах должны быть установлены обеззараживатели воздуха. А прокатное оборудование, в том числе тюбинги, должны обрабатываться специальными средствами после каждого использования. На территории комплексов должно обеспечиваться социальное дистанцирование гостей в общественных местах и на подъемниках.

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