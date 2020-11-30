Что нового предлагают горнолыжные курорты Прикамья в этом сезоне

Фото: Андрей Кутырев. gubahasport59.ru

В Пермском крае работает 21 горнолыжный комплекс. И сейчас, когда из-за пандемии недоступны зарубежные трассы, прикамские горнолыжки готовы принять туристов не только из региона, но и со всей России.

- Для Пермского края развитие активных видов туризма, в том числе горнолыжного, являются одним из приоритетных направлений, - отметил Сергей Хорошутин, заместитель руководителя Агентства по туризму и молодежной политике Пермского края. - Наш край находится на Урале, где сочетаются разнообразный рельеф и снежные зимы, в связи с этим горнолыжный спорт достаточно популярен. Тем более сейчас разрабатывается национальный проект «Туризм», в котором учтена и тема горнолыжных комплексов в России.

Расскажем о самых популярных горнолыжных курортах.

«Губаха»

12 декабря в самом крупном в Пермском крае туристическом центре «Губаха» состоится открытие горнолыжного сезона. Гостей ожидает праздничное мероприятие с розыгрышем подарков и различными конкурсами. Туристов ждут много новшеств, благодаря которым отдых в «Губахе» станет еще более комфортным.

В Губахе работают 18 горнолыжных трасс протяженностью от 100 до 2600 метров с максимальным перепадом высот 310 метров, 4 бугельных подъемника, травалатор, 3 безопорных подъемника, сноупарк «LuckyPark», двух уровней сложности для профессионалов и любителей, фрирайд парк. Здесь создан учебный склон для детей и взрослых, оборудованный по международным стандартам. Открыта зона ожидания для родителей, где они смогут отдохнуть в тепле, пока ребенок занимается с инструктором. На территории центра есть гостиница, хостел, баня, столовая, бар «Полярная станция», детская комната, бесплатные парковки. На вершине горы расположилось уютное кафе «Montblanc» в альпийском стиле. А к началу сезона на комплексе будет установлена новая канатная дорога с 4-местными креслами. Она будет способна поднимать на гору 1600 человек в час.

- Сейчас у нас есть только бугельный подъемник, - говорит генеральный директор «Губахи» Иван Малахов. - Установка кресельной дороги поможет разгрузить очереди на подъемники. Раньше по выходным дням, в часы пик, бывало, что люди до 10-15 минут ждали, чтобы подняться на гору. После же запуска кресельной дороги очередей не должно быть вообще. К тому же в отличие от бугельной она действует не только зимой. Летом наша канатка позволит подняться на гору всем желающим продлить туристический маршрут.

По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, переформатирование крупных горнолыжных курортов во всесезонные парки активностей становится все более актуальным. Этим летом курорт «Губаха» посетили порядка двух тысяч туристов. Всего за прошлый сезон здесь побывали 105 тысяч человек. Ожидается, что в этом сезоне в «Губаху» приедут 130-150 тысяч туристов.

Кстати, в сентябре туристический центр «Губаха» получил награду SPORTB2B - SKI BUSINESS AWARDS 2019-2020 в номинации «Лучший горнолыжный курорт по обучению катанию». Награда была вручена в рамках форума «Спорт/Туризм/Бизнес», прошедшем при поддержке Министерства спорта РФ и Федерального агентства по туризму.

Добраться до туристического центра «Губахи» можно на горнолыжном экспрессе – это скорый электропоезд, соединяющий станцию Пермь I со станцией Углеуральская, затем трансфер на автобусе до «Губахи». Также туристический центр «Губаха» предоставляет услуги трансфера из Перми.

Цена: На бугельные и кресельный подъемники тариф «Подъемник на 1 день» - 1400 рублей в выходные, 1000 рублей в будние дни. Разовый подъем на кресельном подъемнике - 150 рублей, на бугельном - 130 рублей.

«Такман»

Фото: горнолыжный курорт «Такман»

Не менее популярен в Прикамье и горнолыжный курорт «Такман», находящийся в Чусовом. Туда в прошлом сезоне приезжали 78 тысяч туристов. Здесь 16 трасс различных уровней сложности. В этом году на курорте появились новые трассы для фрирайда. Для любителей трассового катания построили еще одну трассу. Для любителей паркового катания – изменили полностью концепцию сноупарка. Увеличили количество фигур в парке.

- Также мы расширили зоны приземления, максимально приблизив их к мировому уровню, - рассказали в «Такмане». - Построили новую трассу сноутюбинга, отличающуюся от предыдущей гигантскими размерами, с соблюдением всех норм безопасности. Появился прокат снегоходов.

Курорт «Такман» стал победителем грантового конкурса от Ростуризма. Полученные деньги будут направлены на покупку горного снегохода BRP, а также комплектов горных лыж и сноубордов.

А еще на курорте появился интернет. И теперь можно вести трансляции в соцсети прямо с трасы.

Горнолыжный курорт «Такман» находится в 5 километрах от города Чусовой. Можно доехать на междугороднем автобусе или электричке от Перми до Чусового, затем взять такси до горнолыжного курорта. По субботам и воскресеньям из Перми до Такмана ходят автобусы компании «А-тур». Разовый подъем для взрослых – 100 рублей, для детей- 50 рублей.

Цены: «Дневной пакет» - прокат и подъемник на 1 день - 1500 рублей. Разовый подъем - 100 рублей, только подъемник на один день - 999 рублей.

«Иван-гора»

Фото: комплекс "Иван-гора"

На горнолыжном комплексе «Иван-гора», расположенном в 25 километрах от центра Перми, благодаря федеральной субсидии от Ростуризма будет автоматизирован весь комплекс сервисных услуг - от приобретения билетов до проката инвентаря. Роботизированные терминалы PromobotСontrol способны распознавать лица посетителей и сотрудников, измерять температуры тела, выдавать карты клиента, консультировать туристов и организовывать электронную очередь

Автоматизация навигации, оформления ski-pass, оплаты услуг, проката инвентаря, заказа инструктора позволит сократить время обслуживания и увеличит пропускную способность комплекса в моменты пиковых нагрузок, а также сведет к минимуму взаимодействие клиентов комплекса и его сотрудников, что немаловажно в условиях пандемии.

- Проект актуален именно сейчас, так как пандемия короновируса выявила слабые места в работе горнолыжного комплекса, - рассказал генеральный директор комплекса «Иван-гора» Александр Котельников. - Успешная реализация данного проекта будет способствовать внедрению онлайн-продаж и новых стандартов обслуживания. Даже в случае окончания пандемии и снятия всех ограничений проект будет актуален, т.к. позволяет увеличить турпоток горнолыжного комплекса.

Из Перми по Гамовскому тракту доехать до села Гамово, там повернуть по указателям и ехать около 5 километров до входа в горнолыжный комплекс.

«Жебреи»

Фото: горнолыжный курорт «Жебреи»

Горнолыжный комплекс «Жебреи» расположен на берегу реки Сылва в 30 километрах от Перми. Общая протяженность трасс составляет 5000 метров, 6 трасс с искусственным оснежением. На горнолыжном комплексе две бугельных канатных дороги пропускной способностью до 900 человек в час каждая. Подъемники оборудованы электронной контрольно-пропускной системой. В сноуборд-парке 300-метровая трасса с двумя трамплинами, рейлами различной формы.

- На трамплинах с транзитом семь и девять метров сноубордисты и горнолыжники могут отработать технику правильного приземления, - рассказали в горнолыжном комплексе. - А рейлы, как нельзя лучше, подойдут для обкатки джиббинговых фигур. Работает прокат со спортивным снаряжением.

Проезд на автомобиле: через деревню Голый мыс по «главной дороге», после речки Быковка, еще примерно 1 км до указателя «Горнолыжный комплекс «Жебреи», затем налево до въезда в Горнолыжный комплекс «Жебреи». На автобусе: с автовокзала маршрут № 485 до деревни Жебреи, водителя попросить остановиться около Горнолыжного комплекса «Жебреи».

Цены: разовый подъем – для взрослых – 80 рублей, для детей – 50 рублей. Прокат горнолыжного или сноубордического комплекта – для взрослых 400 рублей за час, для детей – 350 рублей за час.

«Демидковские холмы»

Возле санатория «Демидково» располагается горнолыжный комплекс «Демидковские холмы». Длина основного склона составляет 300 метров, трасса прекрасно подойдёт для новичков, любителей фан-карвинга, флэт-фристайла и тех, кто просто хочет научиться делать повороты в комфортной обстановке. Для обучения новичков под руководством инструктора создан учебный склон. Те, кто только начинают осваивать горные лыжи и сноуборд, смогут научиться скатываться и останавливаться, пользоваться подъемником.

Под спуском с учебного склона расположена учебная площадка. Она подходит для первых шагов на сноуборде или горных лыжах для взрослых и детей. Здесь можно заниматься без рисков и страхов. Учебная площадка имеет небольшой уклон, позволяет привыкнуть к снаряжению и первым скольжениям по снегу.

Также есть 150-метровая трасса для сноутюбинга с четырьмя поворотами с контруклонами.

Из Перми ехать по трассе на Березники, до въезда в поселок Полазна, На въезде в Полазну свернуть налево.