В пострадавшую от пожара пятиэтажку на улице Студенческой в Перми дали отопление

Пожар начался в начале седьмого утра. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В городской мэрии сообщили, что в пятиэтажку на улице Студенческой в Перми дали отопление.

- Это нужно, чтобы просушить залитые квартиры, а после полной просушки планируется обеспечить дом электроснабжением, - сообщили в пресс-службе администрации Перми. – Также для устранения высокой влажности задействованы тепловые пушки.

В нескольких квартирах на пятом этаже пожар повредил стояки водопровода и водоотведения. Специалисты составили дефектные ведомости ущерба общедомового имущества и рассчитывают затраты на ремонтные работы.

Для жителей пострадавшего дома оборудован пункт временного размещения в гостинице «Спутник» на бульваре Гагарина, 39а. Предложенной помощью воспользовались 23 человека. Круглосуточно получить консультацию и всю необходимую информацию жильцы дома могут по телефону «горячей линии»: 260-38-14.

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