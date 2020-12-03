«Вспыхнул как спичка». Подробности крупного пожара в пермской пятиэтажке

По словам сотрудников спецслужб, в доме залило квартиры с 5 по 3 этаж. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Сегодня в Перми на улице Студенческой, 20 произошел серьезный пожар - горела крыша жилой пятиэтажки. Чудом удалось избежать жертв. В этом немалая заслуга как самих жителей, которые не просто сами эвакуировались до прибытия спецслужб, но и будили своих соседей, так и сотрудников МЧС, которые в считанные минуты оказались на месте ЧП.

- Вначале седьмого утра я зашел на кухню, - вспоминает житель третьего этажа Павел Омельяненко. - За окном было необычно светло для этого времени суток. Вдруг с улицы услышал крики: «Выходите, вы горите». Сначала не понял, что горит именно наш дом, выглянул в окно и увидел сверху красный свет.

Павел со своей девушкой Даной и 15-летним псом Мухтаром Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Павел быстро оделся, схватил своего старенько Мухтара и побежал будить соседей.

- На лестничной площадке уже бегали соседи, стучались по квартирам с криками: «Горим, выходите». Люди покидали свои квартиры, до конца не понимая, что происходит. По лестничной площадке все бежали бегом, но паники никакой не было. Когда я вышел из подъезда, во дворе уже было много народу, одни смотрели на горящий дом, другие успокаивали детей, кто-то переживал за забившегося под кровать кота. А некоторые продолжали бегать по подъездам, проверяя, все ли вышли из дома.

- Когда начали собираться, кошки от страха забились под ванну, - рассказывает житель третьего этажа Максим. - Эвакуировались мы все организованно, без криков и суеты, успели взять свои документы, одеться, вытащить кошек и выйти. Когда вышли, на улице уже стояли сотрудники МЧС, машины «скорой», газовики.

Семья Олейниковых. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Сотрудники МЧС приступили к тушению пожара, а жильцов дома повели в школу №116, где в помещении малого спортивного зала организовали пункт временного размещения. Людям выдали маски, организовали перекус: кашу, бутерброды, горячий чай. Пенсионерам, которые испытали стресс, капали «валерьянку» и мерили давление, а у одной жительницы случилась истерика.

В 12.00 часов людям разрешили вернуть в своим квартиры за вещами, а в 15.00 погорельцы вернулись в школу, пообедали и уехали в предоставленное государством временное жилье Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- Вы представляете, вас будят в 7 утра, выгоняют на улицу в мороз, а там вся крыша полыхает, - эмоционально рассказывает пермячка.

С детьми работали психологи МЧС. Собаки и кошки не понимали, что происходит и жались к своим хозяевам.

Психолог ГУ МЧС по Пермскому краю разговаривает с 5-летним Мирославом Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Позже в кабинете школы организовали комиссию по чрезвычайным ситуациям, а на место происшествия прибыли мэр Перми Дмитрий Самойлов, глава Мотовилихинского района Александр Хаткевич и сотрудники прокуратуры.

Глава Перми сказал, что в пострадавших квартирах будут делать ремонт, а кровлю восстанавливать. Глава Мотовилихинского района Александр Хаткевич сообщил, что жителям разрешат зайти в свои квартиры, забрать вещи и документы. После этого жильцов дома разместят в общежитии на бульваре Гагарина, 39а и в маневренном фонде на Народовольческой, 42.

- Сегодня будет проведено обследование дома после которого мы вам сообщим о дальнейших действиях. Для обеспечения сохранности личного имущества у дома будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и частного охранного предприятия, - заявил Хаткевич.

Мария Олейникова постоянно находилась рядом со своими кошками. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил Министерству территориальной безопасности взять на контроль вопрос оказания помощи жильцам дома №20 по улице Студенческая.

Сотрудники прокуратуры записывали данные жильцов Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что сгорело около 400 кв.м. кровли. Причины пожара устанавливают органы дознания и испытательная пожарная лаборатория Министерства чрезвычайных ситуаций.

Больше всех, естественно, пострадали жильцы пятого этажа Фото: Борис МЕРКУШЕВ

- В ходе проверки будет дана оценка действиям управляющей организации, которая обслуживает многоквартирный жилой дом, в части соблюдения требований к содержанию и безопасной эксплуатации общедомового имущества, - сообщили в прокуратуре Пермского края.