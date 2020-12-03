Причины пожара в жилом доме в Перми будет выяснять прокуратура

Ведется проверка причин пожара. Фото: Борис Меркушев

Сотрудники краевой прокуратуры и прокуратуры Мотовилихинского района начали проверку причин возникновения пожара в пятиэтажке по улице Студенческая, 20 в Перми. Напомним, утром 3 декабря там загорелась кровля жилого дома. 46 жильцов, в том числе 12 детей, были эвакуированы, часть из них самостоятельно покинули дом, еще до прибытия пожарной охраны. Сейчас погорельцы временно размещены в пермской школе №116.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям управляющей организации, которая обслуживает многоквартирный жилой дом, в части соблюдения требований к содержанию и безопасной эксплуатации общедомового имущества, - сообщили в прокуратуре Пермского края.

Также сотрудники прокуратуры организовали в школе №116 выездную приемную, где будут оказывать эвакуированным юридическую консультативную помощь.

Причины пожара устанавливают органы дознания и испытательная пожарная лаборатория МЧС России по Пермскому краю.