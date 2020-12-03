Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Погорельцы дома на улице Студенческой в Перми успели спасти только своих кошек и собак

Жители пострадавшего дома рассказали, как они выбегали из дома
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий
Люди спешно выходили из квартир, прихватив с собой любимых питомцев.

Люди спешно выходили из квартир, прихватив с собой любимых питомцев.

Фото: Виктор Правдин

Из горящего дома на улице студенческой эвакуировали около 50 человек, среди них было 12 детей. Эту информацию сообщает МЧС. Сейчас погорельцы находятся в школе № 116, там развернули пункт временного пребывания людей. Пострадавшие ютятся на школьных стульях, вместе с ними и их питомцы – кошки и собаки. Они рассказали, как эвакуировались из горящего дома.

- На часах было примерно 7.40 утра, я еще спала, - рассказывает Мария. - Вдруг в дверь сильно постучали, я открыла. Мужчина стучал во все двери и сказал, что у нас в доме пожар, нужно выходить. Я посмотрела в окно, увидела, как соседи уже стоят на улице. Никакого запаха дыма, гари я не чувствовала на лестничной площадке дыма не было, но мы все равно спешно покидали квартиры.

В дальнейшем жителей пострадавших квартир планируют разместит в гостинице.

В дальнейшем жителей пострадавших квартир планируют разместит в гостинице.

Фото: Виктор Правдин

ЧП