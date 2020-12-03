Погорельцы дома на улице Студенческой в Перми успели спасти только своих кошек и собак

Люди спешно выходили из квартир, прихватив с собой любимых питомцев. Фото: Виктор Правдин

Из горящего дома на улице студенческой эвакуировали около 50 человек, среди них было 12 детей. Эту информацию сообщает МЧС. Сейчас погорельцы находятся в школе № 116, там развернули пункт временного пребывания людей. Пострадавшие ютятся на школьных стульях, вместе с ними и их питомцы – кошки и собаки. Они рассказали, как эвакуировались из горящего дома.

- На часах было примерно 7.40 утра, я еще спала, - рассказывает Мария. - Вдруг в дверь сильно постучали, я открыла. Мужчина стучал во все двери и сказал, что у нас в доме пожар, нужно выходить. Я посмотрела в окно, увидела, как соседи уже стоят на улице. Никакого запаха дыма, гари я не чувствовала на лестничной площадке дыма не было, но мы все равно спешно покидали квартиры.