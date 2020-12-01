«Доведение до самоубийства». Подробности гибели 15-летней девочки в Перми

Ситуацию взяла на контроль Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. Фото: Василий Вахрин

После гибели 15-летней школьницы в Перми следователи возбудили уголовное дело по статьей «Доведение до самоубийства».

Напомним, поздним вечером 24 ноября с моста на КамГЭС упала 15-летняя девочка. Произошедшее увидели очевидцы, они и вызвали экстренные службы. На место выехали спасатели и сотрудники водоохранной инспекции КамГЭС на судне на воздушной подушке. Тело подростка прибило к мосту. Они подняли его с поверхности воды и доставили к береговой линии. Там спасатели эвакуировали девочку с судна на берег. Приехавшей на место ЧП бригаде скорой помощи оставалось лишь констатировать смерть.

- Уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства» не говорит о том, что у нас есть конкретный подозреваемый. Это нужно для возможности проведения всестороннего расследования, - сообщил «КП» руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району Алексей Тимохов.

Также известно, что на мосту в день трагедии девочка была одна. Ситуацию взяла на контроль Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. Друзья и близкие с трудом верят в произошедшее и рассказывают, что у погибшей был младший братик, а сама девочка была очень общительной, жизнерадостной, добродушной и занималась спортом.

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