За сутки коронавирус обнаружили в 32 территориях Пермского края

Больше всего инфицированных – 172 - зарегистрировано в Перми. Фото: Василий Вахрин

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Прикамье зафиксировано 300 случаев заражения коронавирусом. Новые заболевшие обнаружены в 32 территориях региона.

Больше всего инфицированных – 172 - зарегистрировано в Перми. На втором месте по заболеваемости Соликамск – 15 заболевших, на третьем – Осинский городской округ с 13 заболевшими.

В Чернушинском городском округе обнаружено 12 жителей с COVID-19, в Пермском муниципальном районе – 10. В Березниках коронавирусная инфекция диагностирована у 9 жителей. В Бардымском муниципальном районе, как и в Краснокамском городском округе зафиксировано по 7 случаев ковида. В Октябрьском городском округе в числе зараженных оказались 6 человек. Еще по пять инфицированных выявлено в Кунгуре, Чайковском и Очерском городских округах.

В Горнозаводском городском округе зарегистрировано 4 случая заражения COVID-19. По три жителя с коронавирусом обнаружено в Куединском муниципальном районе, а также в Красновишерском и Ординском городских округах. В пяти территориях зарегистрировано по два случая заражения: Добрянском городском округе, Кунгурском муниципальном районе, а также Александровском, Березовском и Уинском муниципальных округах.

По одному инфицированному выявлено в 11 муниципалитетах Прикамья: ЗАТО «Звездный», Большесосновский, Кишертский и Частинский муниципальные районы, а также Верещагинский, Гремячинский, Лысьвенский, Нытвенский, Оханский, Суксунский и Чердынский городские округа.

- Всего в Пермском крае c начала эпидемии короонавируса выявлено 20 682 заболевших. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья, - сообщили в пресс-службе правительства Пермского края.

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