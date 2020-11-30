Советник губернатора Пермского края: В ближайшие месяцы умирать будут еще чаще

Дмитрий Жебелев сравнил эпидемию с невидимым пожаром. Фото: Дмитрий Жебелев/facebook

Координатор фонда «Дедморозим» и внештатный советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев на своей странице в facebook выложил пост, в котором в очередной раз призвал жителей региона соблюдать все противоэпидемические правила.

- В этом году в Прикамье, по данным Росстата, умерло на 1329 человек больше, чем за тот же период прошлого, -говорит Жебелев. - Только в сентябре – на 418. Большинство этих смертей напрямую или косвенно связаны с коронавирусом. Судя по динамике заболеваемости, в ближайшие месяцы умирать будут еще чаще. Скорее всего, число жертв эпидемии уже сейчас в 10 раз превышает количество погибших в самом трагическом событии в истории Пермского края – пожаре в «Хромой лошади». Мы буквально горим.

Избыточная смертность (временное увеличение смертности в сравнении с показателями прошлых лет) – один из наиболее объективных и точных показателей последствий эпидемии, по мнению ученых всего мира. Не все зараженные могут быть выявлены тестированием, даже не все больные могут вызвать врача или попасть в больницы. Но умирать не запретишь. По данным исследований, не менее 80% избыточной смертности в этом году так или иначе связаны с коронавирусом. Либо напрямую – когда люди умирали из-за инфекции, либо косвенно – когда к этому привели не оказание или задержка медицинской помощи из-за перегрузки системы здравоохранения.

Дмитрий Жебелев сравнил эпидемию с невидимым пожаром – когда каждый человек может «поджечь» другого, даже не зная об этом.

- В случае с коронавирусом, огонь распространяется с такой скоростью, что справиться с ним только нанимая больше пожарных (то есть врачей), набирая больше воды ( то есть лекарств) и строя больше пожарных депо (то есть больниц) невозможно, - заявляет советник губернатора. - Хотя главная и справедливая претензия у людей к властям именно в этом. Кто-то говорит, например, посмотрите на соседние регионы, там больше коек, новые больницы и т.д. Вот только даже при этом в той же Свердловской области в нынешнем году умерло на 2731 человека больше (рост в 2 раза выше, чем у нас), в Башкирии – на 4209 (в 3 раза), в Татарстане – на 4977 (в 4 раза).

Это никоим образом не может успокаивать и лишь подтверждает то, что одним увеличением объемов медпомощи всех не спасешь, нужно снижать число самих заражений – не только тушить, но и предотвращать пожары. Делать не как у других, а лучше них. Разница с соседними регионами в несколько тысяч умерших в нынешнем году – это и результат поведения людей. Пермяки были самыми ответственными в стране по следованию правилам весной и намного лучше стали соблюдать предосторожности в последние дни. Именно они своими действиями снизили число заражений и спасли сотни жизней. Вот кто главные герои.

Советник губернатора призывает жителей региона соблюдать дистанцию, правильно носить маски - прикрывая рот и нос - сократить число контактов до минимума, изолироваться при любых признаках ОРВИ.

- Соблюдайте эти правила сами и посоветуйте все это своим близким. Берегите себя – и вы спасете жизнь и здоровье других. Тушите пожар, а не разжигайте, - заключил Жебелев.

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