Пермякам стало удобнее оформлять кредиты и вклады

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О том, что предлагает Сбербанк своим клиентам накануне Нового года рассказал Управляющий Пермским отделением Сбербанка Константин Подвальный в эфире Радио «Комсомольская Правда».

Традиционно начнем разговор с вопроса: как сегодня живет обновленный Сбербанк, теперь уже Сбер? Изменился ли режим работы с приходом второй волны пандемии?

Сразу скажу, что режим работы не изменился, изменились меры безопасности. Сбер одним из первых в банковской сфере страны отреагировал на тяжелую эпидемиологическую ситуацию и уже в конце марта разработал совокупность мер, поддерживающих клиентов в столь непростой период. Помимо основных мер поддержки как для корпоративных клиентов, так и физических лиц, мы развернули и широкую информационную кампанию.

Через различные каналы коммуникации мы регулярно доводим до людей информацию, как работают офисы Сбербанка, как можно, не выходя из дома, воспользоваться самыми разными услугами через Сбербанк Онлайн. Рассказываем клиентам и том как получить меры поддержки, и как снизить риск заражения, пользуясь услугами банка удаленно. Особенно важно было рассказать об этом людям старшего поколения, которые находятся в группе риска.

Сбер еще в апреле этого года разработал и разместил в своих офисах информационные материалы о необходимости соблюдения масочного режима.

А если клиент пришел в банк без маски, вы будете его обслуживать?

Да, конечно! Но предварительно, обязательно попросим клиента маску надеть.

Сейчас в отделениях Сбербанка проходит акция «Спасибо, что вы в маске». Ее цель — поощрить клиентов, которые заботятся о своем здоровье, здоровье окружающих и соблюдают масочный режим.

В ходе акции «Спасибо, что вы в маске» каждому клиенту, который носит в офисе банка маску, будет выдаваться специальный промокод со скидкой сразу на несколько сервисов экосистемы Сбера.

Акция «Спасибо, что вы в маске» проходит во всех отделениях банка во всех регионах России. Подробности на https://www.sber.ru/covid

Т.е. Сбербанк дарит своим клиентам некий тест-драйв компаний экосистемы?

Да, совершенно верно. Чтобы клиенты могли оценить все преимущества пакета услуг от компаний группы Сбер и новогодние предложения Сбера своим клиентам. Так, например, одним из подарков к Новому году стала базовая подписка на сервисы – СберПрайм.

«СберПрайм» дает своему обладателю возможность без дополнительной оплаты пользоваться рядом сервисов, а также получить специальные условия и скидки при приобретении других продуктов и услуг экосистемы Сбера

Стоимость «СберПрайм» – 199 руб. в месяц и первые 30 дней бесплатно. До конца 2020 действуют специальные условия на годовую подписку – всего 999 руб. в год.

В подписку входит:

– более 20 тыс. фильмов и сериалов в рамках подписки Оkko-ЛАЙТ в онлайн-кинотеатре Оkko (без подписки на «СберПрайм» такая подписка в Оkko стоила бы 199 руб. в месяц или 1690 руб. в год), а также скидка 15% на покупку других фильмов;

– доступ к более 40 млн композиций без рекламы в «СберЗвуке» (без подписки на «СберПрайм» такая подписка в Оkko стоила бы 169 руб. в месяц);

– доставка продуктов из популярных магазинов («Ашан», «Метро», «ВкусВилл», «Лента» и многих других уже в 115 городах России) в «СберМаркете» (без подписки на «СберПрайм» доставка в «СберМаркете» стоит 158 руб.);

– 30 Гб в облачном хранилище «СберДиск», а также скидка 20% на дополнительные гигабайты;

– скидка 10% на 10 заказов в месяц в Delivery Club;

– скидка 10% на заказ такси Ситимобил;

– скидка 15% на ежемесячную абонентскую плату от публичных тарифов «СберМобайл», а также красивый («бронзовый») номер в подарок.

Сервисы – это конечно здорово, но если вернуться к банковским продуктам, что приготовил Сбер на Новый год своим непосредственным клиентам?

С 13 ноября 2020 года Сбербанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам. Благодаря выгодному предложению клиенты банка могут снизить ставку на 2 процентных пункта по кредитам от 300 тысяч рублей, заявки на которые оформлены в период акции. Для этого необходимо вносить платежи по графику без просрочек и досрочного погашения в течение года, после чего процентная ставка снизится автоматически. Минимальная ставка по кредиту после снижения составит 9,9% годовых.

Акция распространяется на потребительские кредиты с обеспечением и без обеспечения. Также акция распространяется на продукт "Потребительский кредит на рефинансирование", минимальная ставка выдачи по которому составит 11,4% для кредитов свыше 1 млн рублей. Она продлится до 28 января 2021 года.

Что касается вкладов, традиционно наши клиенты пользуются различными инвестиционными продуктами для приумножения собственных средств, один из самых популярных среди них - вклад. Вот и сейчас мы предлагаем своим клиентам новый промовклад Выгодный сезон с повышенной ставкой, открыть который можно, не выходя из дома. Повторюсь, в условиях самоизоляции мы стараемся защитить наших клиентов и предлагаем им отдавать предпочтение онлайн продуктам. Это не только более выгодно, но и более безопасно.

Промовклад "Выгодный сезон" с повышенной процентной ставкой можно открыть с 11 ноября по 15 декабря 2020 года.

Полная версия интервью доступна по ссылке https://radiokp.ru/perm/podcast/perm-pervaya/163629