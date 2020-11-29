В пригороде Перми в садовом домике сгорел 48-летний дачник

Фото: архив "КП".

Сегодня ночью, 29 ноября, жители микрорайона Новые Ляды увидели, что на территории садового кооператива СНТ №2 горит строение. Пожарные оперативно выехали на место – по первому рангу возгорания. Но спасти садовый домик и находившегося в нем человека не смогли.

- Загорелось небольшое дачное строение размерами 4 на 4 метра, - рассказали спасатели. – В огне погиб 48-летний мужчина. Обстоятельства трагедии устанавливают, по предварительным данным пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Перми произошла страшная трагедия: на пожаре в пермской многоэтажке погибли мать и сын. Огонь вспыхнул ночью, когда многие в девятиэтажке на улице Яблочкова, 23Б уже спали. Пожарные быстро потушили пламя – в квартире горел диван, дымом охватило все комнаты. Они вынесли на улицу 44-летнего мужчину, а следом его 63-летнюю мать к прибывшим на место ЧП медикам, но помочь им они уже не смогли, сын и мать скончались.