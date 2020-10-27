На пожаре в пермской многоэтажке погибли мужчина и женщина

В квартире загорелся диван и другие вещи. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Вчера поздно вечером в Свердловском районе Перми случился пожар, многие жильцы дома уже спали. Очевидцы увидели, как из окна квартиры на третьем этаже девятиэтажки на Яблочкова, 23Б валит дым,они вызвали пожарных.

Огнеборцы оказались на месте спустя пять минут и быстро справились с огнем. В квартире горел диван и другие вещи, пожар распространился на 5 квадратных метров, было сильное задымление.

Во время тушения пожара эвакуацию жильцов не проводили.

Пожарные осмотрели квартиру сначала они нашли бездыханного 44-летнего мужчину, а следом и 63-летнюю женщину. Пожарные вынесли пострадавших на улицу, к прибывшим на место ЧП медикам, но помочь им они уже не смогли, мужчина и женщина скончались.

Как сообщил источник, владеющий информацией о пожаре, предварительная причина - неосторожное обращение с огнем.