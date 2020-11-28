Пермский край одним из первых получит вакцину от коронавируса

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Во время онлайн трансляции пермяки спросили у Дмитрия Махонина, возможно ли включить наш регион в пилотный проект и начать вакцинацию населения от коронавируса.

- Это вопрос производственных мощностей нашего государства, - объясняет губернатор. - На сегодняшний день мы получили чуть больше 40 доз. Знаю, что по поводу вакцины бытуют разные мнения, поэтому, чтобы вызвать доверие среди населения, сначала мы ввели ее медикам, общественным деятелям, добровольцам и журналистам. Всем сомневающимся я бы рекомендовал опираться на мнение профессионалов. Вакцина прошла все необходимые проверки на безопасность. При эпидемиях вакцинация - это один из самых правильных и верных способов справиться с вирусом.

По словам губернатора, до конца года в регион поступит еще одна партия вакцин. Прививки поставят медикам, соцработникам и сотрудникам правоохранительных органов.

- Рассчитываем, что с начала года производство вакцин в России увеличится до 4-5 миллионов в месяц. Тогда наш регион будет одним из первых, кто будет получит препараты. Соответствующие договоренности уже достигнуты, - отметил Махонин.

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