В Пермском крае окончены поиски 12-летней девочки

- Фото: Василий Вахрин

- Найдена, жива, просьба снять репосты, всем спасибо за помощь, - написали волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой к посту о пропавшей 12-летней школьнице.

Напомним, 12-летняя девочка пропала 24 ноября. В этот день она вышла из дома в Орджоникидзевском районе и исчезла. Нашли девочку спустя трое суток. Где все это пропадал ребенок, не сообщается.

Напомним, в начале ноября в Перми, в микрорайоне Садовый пропал восьмилетний ребенок. Его удалось найти вечером в день исчезновения. Ребенок был в гостях у друга.