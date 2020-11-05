«Ушел из дома и не вернулся». В Перми объявлен срочный сбор на поиски восьмилетнего мальчика

Фото пропавшего мальчика: поисковый отряд им. Ирины Бухановой.

В Перми в микрорайоне Садовый пропал восьмилетний мальчик. Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили срочный сбор всех, кто прямо сейчас может помочь с поисками восьмилетнего ребенка.

Пропал Урчев Александр Иванович, живущий в доме по улице Уинской, 13. Известно, что 5 ноября около 15.00 второклассник вышел из дома и не вернулся. Уже почти четыре часа его местонахождение неизвестно. Родители обратились в полицию. К поискам пропавшего мальчика привлекли волонтеров.

Приметы: рост 130 см., нормального телосложения, волосы черные, глаза карие.

Был одет: серая шапка, бирюзовый шарф, темно-синяя куртка с геометрическим рисунком, синие джинсы, перчатки со зверятами, кофта кирпичного цвета, черные ботинки.

Срочный сбор волонтеров идет в эти минуты по адресу: Пермь, ул. Уинская, 13, магазин «Семья», координатор поисков Ксюша 89026308082.