С бассейна «Олимпия» взыскали два миллиона рублей в пользу родителей утонувшей девочки

Трагедия в бассейне случилась 22 октября 2019 года. Фото: Вероника РАНГУЛОВА

Осенью 2019 года в бассейне спорткомплекса «Олимпия» утонула 11-летняя девочка. Она занималась в спортивной группе по синхронному плаванию под руководством тренера. Суд признал тренера виновной в «Ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей».

- В конце октября 2020 года в отдел судебных приставов был предъявлен исполнительный документ о взыскании с ООО «Спорткомплекс «Олимпия» компенсаций морального вреда в пользу родителей ребенка по одному миллиону рублей каждому, - сообщили в пресс-службу УФССП России по Пермскому краю.

Судебный пристав уведомил руководство спорткомплекса о возбуждении исполнительного производства. В срок, установленный для добровольного исполнения, судебное решение было исполнено, все денежные средства поступили на счет отдела судебных приставов, откуда их перечислили взыскателям.

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