ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез пять лет является лидером по глубине переработки нефти

Фото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез

5 лет назад состоялось важное событие для предприятия и Компании «ЛУКОЙЛ», благодаря которому ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез стал лидером отрасли по глубине переработки нефти.

24 ноября 2015 года был введен в строй комплекс переработки нефтяных остатков, в составе которого построены новая, вторая на заводе установка замедленного коксования и установка гидроочистки фракций средних дистиллятов с блоком производства водорода. Спустя четыре месяца с момента торжественного пуска комплекса в эксплуатацию, в марте 2016 года, глубина переработки нефти достигла рекордного для России показателя, превысив 98%. «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» увеличил производство дизельных топлив, соответствующих требованиям экологических норм Евро-5, автомобильных бензинов, гидроочищенного вакуумного газойля, а также востребованных на рынке сортов нефтяного кокса.

Фото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез

Масштабы проекта, вошедшего в число крупнейших в «ЛУКОЙЛе» и обошедшегося Компании в 28 млрд рублей, воистину впечатляют. За 3 года строительства объекта на двух заводских площадках, занимающих более 10 гектаров территории предприятия, практически был выполнен полный строительный цикл. Поэтому процесс возведения КПНО прозвали «стройкой века».

Фото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез

24 ноября 2015 года ровно 5 лет назад в торжественной церемонии пуска приняли участие президент ПАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперов, заместитель председателя Правительства Российской Федерации А. В. Дворкович и губернатор региона. Почетные гости поздравили нефтепереработчиков с очередным достижением, поблагодарили всех, кто причастен к знаменательному событию, – проектировщиков, строителей, поставщиков, подрядчиков и отметили, что пуск комплекса – еще один шаг по выполнению программы модернизации нефтеперерабатывающей промышленности.

Фото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперов тогда отметил:

Руководителям, специалистам, рабочим есть чем гордиться! Практически мы смогли сделать то, что никто не смог сделать в нашей стране. Глубину переработки нефти мы довели до максимума – до 98 процентов! Опыт пермских нефтяников в настоящее время перенимают коллеги из «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» – им предстоит в 2021 году запустить в эксплуатацию аналогичный комплекс.