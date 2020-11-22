"Опять резкий рост". В Пермском крае 292 вновь зараженных коронавирусом

В Прикамье свыше 18 тысяч зараженных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые данные по заражению коронавирусом в Пермском крае. На 22 ноября, по данным Роспотребнадзора, в Прикамье выявлено 292 новых случая. 147 человек проходят лечение в больницах, 145 – амбулаторно на дому

Из 292 новых инфицированных – 113 мужчин, 172 женщины и 7 детей: 3 мальчика и 4 девочки. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 62 человека, 120 человек в возрасте 45-65, 103 человека старше 65 лет

Всего в регионе 18 298 инфицированных. Из них 2 466 человек выздоровели, 5655 человек изолированы на дому. Всего проходят лечение 5585 человек – у 4685 человек коронавирус диагностирован, а у 900 пациентов с ОРВИ, пневмонией ожидается подтверждение на COVID-19.

842 человека скончались, у 519 из них причиной смерти стал COVID-19, у 323 – сопутствующие заболевания осложнились коровнавирусом. Всего за сутки умерло 14 инфицированных коронавирусом.

За сутки в лабораториях Пермского края проведено 8734 исследования на коронавирусную инфекцию.

Напомним, согласно исследованию, в котором оценивалась вероятность заражения коронавирусной инфекцией в крупных городах России, Пермь оказалась в лидерах антирейтинга. Вероятность заразиться коронавирусом в Прикамье выше, чем в среднем по стране.