Пермь оказалась на первом месте среди крупных городов с высоким риском заражения COVID-19

Вот уже месяц в Пермском крае ежедневно обновляется антирекорд по заболевшим коронавирусом. Фото: архив "КП"

Аналитический портал «СберИндекс» опубликовал исследование, в котором оценивается вероятность заражения коронавирусной инфекцией в крупных городах России.

В лидерах антирейтинга оказались Пермь и Воронеж, где по оценке специалистов, вероятность заразится коронавирусом выше, чем в среднем по стране.

Еще «опасными» городами эксперты назвали Иркутск и Новосибирск, а меньше всего рискуют жители Москвы, Нижнего Новгорода и Краснодара.

Напомним, ежедневно на протяжении последнего месяца в Пермском крае обновляется антирекорд по заболеваемости короновирусом. На 21 ноября количество заболевших перевалило за отметку 18 тысяч человек. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 289 заболевших.