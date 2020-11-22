В Перми пассажирский автобус сбил лося

Лоси стали часто выходить на дорогу Фото: Павел КЛОКОВ

Вечером в субботу, 21 ноября, в Перми произошло ДТП с пассажирским автобусом. На дорогу, ведущую из города в поселок Новые Ляды, внезапно выскочил лось. В темноте водитель автобуса маршрута №61 не успел разглядеть животное и вовремя затормозить. Автобус врезался в лося. Животное погибло. Среди пассажиров пострадавших нет.

Всего же с начала 2020 года на территории Пермского края зафиксировано 120 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, сообщили в краевом министерстве природных ресурсов. Причем два из них произошло 15 ноября. И оба в Пермском районе, на дороге Кукуштан-Чайковский. Двух лосих сбили легковые автомобили.

Напомним, ранее мы писали о том, что на подъезде к Перми со стороны Краснокамска автомобиль сбил пенсионерку, переходившую дорогу не по пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.