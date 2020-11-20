В Прикамье легковушка насмерть сбила 58-летнюю женщину

Фото: УГИБДД по Пермскому краю.

Трагедия случилась сегодня утром на подъезде к Перми со стороны Краснокамска. В утренних сумерках пенсионерка решила перейти дорогу.

Рядом был пешеходный переход, но она до него не дошла. В это время по автотрассе мчалась отечественная легковушка. Водитель не успел среагировать, Женщину спасти не удалось.

- ДТП произошло около восьми утра в Краснокамском районе на 2 колометре автодороги «Подъезд к г. Перми», - прокомментировали случившееся в УГИБДД по Пермскому краю. - Водитель автомобиля ВАЗ-2114 допустил наезд на женщину. По предварительной информации, она переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются его обстоятельства.