Импортозамещение, качество, экология: ГП ПЦБК завершила первый этап проекта «Сила бумаги»

Фото: ГП ПЦБК.

На группе предприятий «ПЦБК» завершен первый этап инвестиционного проекта «Сила бумаги». Более 1 миллиарда рублей были направлены на модернизацию бумагоделательной машины БДМ-2 в картонно-бумажном цехе №1. Эта машина выпускает бумагу для гофрирования. Три недели шли монтажные и пусконаладочные работы, затем состоялся запуск в эксплуатацию.

С самого начала планировалось, что при модернизации будет использовано передовое оборудование от ведущих европейских производителей. Партнерами выступили немецкие компании – Bellmer GmbH, Siemens, Flender, автрийская – IBS Austria, российская – ООО «СПб ЭК». В результате использования современных технологий уже сегодня достигнуты целевые показатели эффективности проекта: производительность машины возросла более чем на 25% (с 87,5 до 110 тыс. тонн/год), норма расхода пара на тонну готовой продукции сократилась на 33%.

Так ПЦБК решает не только производственные, но и экологические задачи. Снижение затрат по выпуску ведет к ослаблению нагрузки на окружающую среду, ведь предприятию требуются меньшие объемы потребления воды.

«Сила бумаги» стала продолжением масштабного инвестпроекта «Сила картона». Меморандум о его реализации был подписан летом 2017 года, а уже весной 2019-го состоялся запуск модернизированной картоноделательной машины КДМ-1. Проект реализован с целью импортозамещения. Новая машина выпускает картоны с барьерными свойствами, облицовочный картон, целлюлозную бумагу Prime-fluting.

В первом полугодии 2020 года на КДМ-1 произведено 61,4 тыс. тонн готовой продукции, ранее для выработки такого объема требовался целый год. За 10 месяцев этот показатель составил уже 102,5 тыс. тонн. Общий объем инвестиций в реализацию проекта «Сила картона» равен 2 млрд рублей. Кстати, КДМ-1 выпускает продукцию исключительно из переработанного вторсырья – макулатуры. Теперь в картонно-бумажном цехе №1 работают две новые машины. Объемы производства растут с одновременным снижением нагрузки на окружающую среду.

«Чем новые машины лучше? Есть несколько очевидных преимуществ. Во-первых, мы используем современные технологии, это дает дополнительный выпуск продукции. Рост ее объемов только на одной машине – КДМ-1 – составил примерно 45%. Во-вторых, модернизация обеспечивает экономию: новое оборудование потребляет меньше электричества и воды на тонну продукции», - рассказывает исполнительный директор ГП ПЦБК Константин Незнамов.

Напомним, партнером предприятия в реализации двух инвестпроектов выступил банк ВТБ, предоставив ПЦБК кредитные средства.

НАША СПРАВКА

Группа предприятий «ПЦБК» – одна из крупнейших в России вертикально интегрированных компаний, оказывающая услуги широкого спектра: от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции. По итогам 2019 года объем производства тарного картона достиг 247 тыс. тонн, а выпуск гофропродукции составил 237 млн кв. м. На сегодняшний день ГП ПЦБК занимает 5 место по объему выпуска тарного картона и 10 место в рейтинге крупнейших производителей гофропродукции в России. Каждый 20 гофроящик в РФ выпущен на ПЦБК. На предприятии работают 2,5 тыс. сотрудников.