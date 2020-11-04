Фото: страница Дмитрия Махонина.

3 ноября скончался профессор Яков Саулович Циммерман - основатель пермскои научнои школы гастроэнтерологов. В августе он отметил 98-й день рождения.

Летом 1941 года Яков Циммерман ушел добровольцем на фронт. После ранения долго лечился в госпитале. И, наблюдая за работои военных медиков, решил также стать врачом. Он окончил курсы военных фельдшеров и вои ну закончил уже в звании леи тенанта медицинской службы.

В Перми Яков Саулович работал с 1959 года, начав с должности доцента в мединституте. Он стал одним из ведущих ученых-гастроэнтерологов России. Написал сотни научных статеи и десятки методических пособии , которыми пользуются врачи и студенты по всеи стране.

В числе его званий - заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, почетный профессор ПГМУ, Почетный гражданин Перми, лауреат Строгановской премии.

«Комсомольская правда» приносит свои соболезнования родным и близким Якова Сауловича.

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