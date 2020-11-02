«У нас с мужем 39, а у 14 детей пропало обоняние». Как заболела лучшая многодетная семья России из Перми

Ощепковы воспитывают восемь приемных детей и двоих кровных. Еще четверо ребят уже стали совершеннолетними, но продолжают жить со своими приемными мамой и папой. Фото: семейный архив.

- В такой ситуации мы еще никогда не были, раньше мы всегда могли обратиться к государству и получить помощь, а сейчас мы сами себе должны помогать, только как? – говорит многодетная пермячка, мама 14 детей Анастасия Ощепкова.

Семья Ощепковых из Перми – знаменита на всю страну. В 2016 они получили звание «Лучшая многодетная семья Пермского края», в 2018-м – «Лучшая многодетная семья России», в 2019-м – «Успешная семья Приволжья».

Сейчас Ощепковы воспитывают восемь приемных детей и двоих кровных. Еще четверо ребят уже стали совершеннолетними, но продолжают жить со своими приемными мамой и папой. У семьи частный дом в Кировском районе Перми.

- Мы с мужем почувствовали симптомы ОРВИ в понедельник, 26 октября, - рассказывает Анастасия. – Чтобы попасть на прием к участковому в поликлинику, нужно отсидеть многочасовую очередь, поэтому мы с мужем обратились в частную клинику к платному врачу. Доктор прослушала нас, услышала хрипы и выписала антибиотики. Сказала, если будет хуже, вызывайте «скорую». Хуже стало на следующий день, температуры скакнула до 39 градусов, мы позвонили в «скорую», но наш вызов передали в неотложку. Приехавший врач прослушал нас и сказал продолжать пить назначенные антибиотики, а вот тесты делать не стал, так как сейчас нет пробирок.

За прошедшую неделю здоровье многодетных родителей немного улучшилось, зато у всех 14 детей из этой многодетной семьи пропало обоняние. Сначала пять дней назад у 15-летней Насти, потом по цепочке у всех остальных.

- Звоню, куда только можно, все нам сочувствуют, но помочь ничем не могут. Врач из детской неотложки сказала, что поедет только к тому ребенку, у которого поднялась температура, остальным сказала приготовить маски. Тесты на COVID-19 у нас брать не собираются, говорят, пробирок итак мало, а вас в семье столько! В неотложке прямо сказали, тесты делать не будут так как нет подтвержденных заболевших. И прямым текстом: «Сочувствуем, надейтесь на иммунитет».

Ощепковых как "Лучшую многодетную семью России" приглашали на съемки на телевидение. Фото: семейный архив.

Чтобы сделать мазки платно огромной многодетной семье нужно почти 40 тысяч рублей! О сложившейся ситуации Анастасия написала на сайт минздрава, но пока реакции нет.

- Что нам делать? Как получить помощь нашим детям? Я боюсь, что им не помогут! Переживаю, что могут случиться осложнения после заболевания, если это действительно COVID-19. Скоро каникулы заканчиваются, как нам справки получать? Все дети учатся в разных классах, детская неотложка не едет, а детям скоро в школу, представляете, какой рассадник заразы может быть? – чуть не плачет многодетная мама.

«Комсомольская правда» отправила официальный запрос по этой семье в краевой минздрав и следит за ситуацией.

- Взрослые члены этой семьи прикреплены к поликлинике № 6 от МСЧ 133, она подведомственна не министерству здравоохранения, а Федеральному медико-биологическому агентству, – прокомментировали «КП» ситуацию в пермском краевом минздраве. – А что касается заболевших детей из этой семьи, то по ним информацию мы передадим заведующей поликлиники № 4 на ул. Калинина, 74.