Появилось видео, как на пешеходном переходе в Перми автомобиль на полном ходу сбил человека

Пешеход погиб на месте ДТП.

В Перми 29 октября около 7.30 на улице Промышленной произошло смертельное ДТП, об этом уже писала «КП». 59-летний житель краевого центра за рулем «Форд Фокус» сбил 60-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Мужчина скончался на месте.

Полицейские опубликовали видео ДТП. На нем видно, как автомобиль останавливается рядом с пешеходным переходом, из него выходит человек. Поток машин большой, человек ждет, когда автомобили его пропустят. Несколько машин останавливается, человек начинает переходить дорогу, но один из автомобилей не сбавляет скорость и сбивает мужчина. От удара пешехода подбрасывает вверх на несколько метров.

- Установлено, что в этом году водитель 22 раза привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Перми автомобиль насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

ДТП произошло в Индустриальном районе (подробнее...)