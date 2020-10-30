В Перми автомобиль насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе

Пешеход погиб на месте аварии. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

В Перми 29 октября около 7.30 на улицей Промышленной произошло смертельное ДТП. 59-летний житель краевого центра за рулем «Форд Фокус» сбил 60-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Мужчина скончался на месте.

- Установлено, что в этом году водитель 22 раза привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. - За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.