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Происшествия

В Перми мужчина застрял под ванной и пролежал так несколько суток

Родственники забили тревогу, когда он перестал отвечать на звонки
Анна Маркова
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Спасатели помогли застрявшему мужчине, вытащили его передали родственникам.

Спасатели помогли застрявшему мужчине, вытащили его передали родственникам.

Фото: Юлия Лоза

Едва не закончилась трагедией житейская поломка в ванной для пожилого пермяка. 79-летий мужчина живет в квартире один. Он решил проверить, сантехнику, залез под ванну, а обратно выбраться не смог, как не пытался.

Родственники звонили на телефон, а когда он разрядился и выключился, приехали к квартире мужчины, но он так и не открыл. Родные забеспокоились, и чтобы проверить, дома пожилой человек или нет вызвали спасателей. Дверь открыли и нашли хозяина квартиры.

Оказалось, что он пролежал под ванной несколько суток. Спасатели помогли вытащить его. За это время организм мужчины обезвожился, отекли руки. К счастью, помощь подоспела вовремя.

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