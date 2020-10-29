Сотрудники ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза приняли участие в соревнованиях «Охрана труда ONLINE»

Особое внимание уделяется мотивации сотрудников к безусловному соблюдению мер безопасности и охраны труда, к поддержанию здорового образа жизни. Фото:«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

2020 год на предприятиях нефтепереработки, нефтехимии и газопереработки компании «ЛУКОЙЛ» объявлен Годом охраны труда. Политика пермского нефтеперерабатывающего завода ЛУКОЙЛа базируется на принципах признания приоритета жизни и здоровья работников. Особое внимание уделяется мотивации сотрудников к безусловному соблюдению мер безопасности и охраны труда, к поддержанию здорового образа жизни.

В ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе ведется постоянная работа по поиску актуальных методов привлечения внимания работников к поддержанию безопасности на рабочем месте и на производстве в целом.

С интересной инициативой вышли молодые сотрудники предприятия. Соревнования по промышленной безопасности и охране труда среди молодежи ежегодно проводились на пожарном полигоне. Но 2020 год внес новые условия и возможности к развитию. Соревнования по ПБиОТ среди молодых работников ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза перенесли в виртуальный формат. Интеллектуальные соревнования «Охрана труда ONLINE» состоялись 28 октября. Ведущим выступил Иван Осотов, молодой специалист предприятия. 17 команд — как заводских, так и деловых партнеров и представителей учебных заведений — сражались за звание самых подкованных в области промышленной безопасности и охраны.

Фото:«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Огромный интерес вызвали вопросы от руководителей предприятия. Сергей Андронов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в прямом эфире попросил участников завершить фразу известного промышленника Генри Форда, размещенную на плакатах в производственных помещениях его завода: «Рабочий, помни: Бог создал человека, но не создал к нему …….!»? Нужно ответить двумя словами, начинающимися на согласные буквы. Оказывается, «запасных частей»!

Было жарко, весело и интересно! Победу одержали молодые сотрудники газоперерабатывающего производства. На втором месте — сборная производства компонентов топлив. "Бронза" у молодежи производства глубокой переработки нефти.

Напомним, что в этом году «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» стал победителем организованного Министерством энергетики Российской Федерации конкурса на лучшую социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли. Предприятие - лидер сразу в двух номинациях: «Коммуникационная программа по повышению культуры охраны труда и безопасности на производстве» и «Развитие культуры здорового образа жизни и распространение стандартов здорового образа жизни среди сотрудников Компании».