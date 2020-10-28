В Перми возле автозаправки погиб мужчина

Мужчина погиб, упав с высоты. Фото: архив "КП"

В Перми 27 октября на улице Героев Хасана произошел несчастный случай. С ангара, который расположен рядом с автозаправочной станцией, упал 50-летний мужчина. Он проводил работы на крыше, не удержался и рухнул с четырехметровой высоты.

Очевидцы вызвали на помощь медиков, но полученные травмы были очень серьезные. Мужчина скончался до приезда «скорой».

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