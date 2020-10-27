Пермячка хотела спрыгнуть с крыши дома из-за ссоры с сожителем. Фото: Василий Вахрин

В Перми в одной из квартир на улице Яблочкова, что в Свердловском районе, разыгрался семейный скандал с рукоприкладством. После него женщина позвонила на телефон 112 и сказала диспетчеру, что «пошла прыгать с крыши». Она объяснила, что ее избил сожитель, сломал ей нос и жить она больше не хочет. На звонок отреагировали спасатели. Они приехали по указанному адресу, обошли территорию вокруг дома, но женщину не нашли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ждал, что она к нему вернется». В Прикамье молодой мужчина покончил с собой после суицида жены

В день трагедии 33-летний Николай надел свои лучшие вещи (подробнее...)